В Рязани увеличили количество общественного транспорта.

С 1 сентября на муниципальные маршруты вышли 102 троллейбуса и 90 автобусов МУП «УРТ», сообщает пресс-служба администрации Рязани. Так, увеличилось количество троллейбусов на маршрутах №№9, 16 - до 13 единиц техники, №13 – до четырех единиц, №№4, 6, 8, 15 – до двух единиц, увеличено количество автобусов на маршрутах №№7 и 17.

Кроме того, увеличилось количество коммерческих автобусов: №№53, 62, 68 - до 20, 12, 15 единиц соответственно.

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