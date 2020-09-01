Хирурги-онкологи удачно прооперировали рязанку с III степенью ожирения

Хирурги удаляли опухоль в районе таза. Фото: сообщество ОКОД ВКонтакте.
В Рязанском онкологическом центре проведена операция по удалению опухоли злокачественного течения в области таза пациентке с третьей степенью ожирения. Об этом появилась новость в сообществе медицинского учреждения ВКонтакте.
Медиками было диагностировано злокачественное новообразование, затем своевременно проведен ряд обследований и назначено хирургическое лечение.
- Затруднение заключалась в том, что у пациентки был ряд сопутствующих заболеваний, кроме этого избыточная масса тела – 130 кг. Операция длилась более двух часов, выполнена успешно, пациентка готовится к выписке, - рассказал Михаил Рязанцев, главный врач ОКОД.
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