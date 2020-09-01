В Кораблинском районе открыли школу на шесть сел и деревень

1 сентября в селе Незнаново Кораблинского района открыли новую школу. Учиться там будут местные ребята и дети еще из пяти ближайших сел и деревень.

Сельская школа является филиалом Пехлецкой средней школы и рассчитана на 132 места. На ее строительство чиновники потратили почти 148 млн рублей областной казны.

В учебном заведении 18 учебных кабинетов, столовая на 66 мест, спортивный и тренажерный залы, актовый зал на 80 мест, музей, библиотека, стоматологический и медицинский кабинеты.

Возить школьников из глубинки будут три микроавтобуса.

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