Более 300 рязанских детей, зараженных коронавирусом, 1 сентября не пошли в школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 1 сентября 2020 года, в Рязани и области инфицированы коронавирусом 584 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Такую информацию представил штаб оперативной группы регионального правительства.

Из них школьного возраста более 300 детей:

- 7 лет — 31 человек;

- 8 лет — 36;

- 9 лет — 28;

- 10 лет — 27;

- 11 лет — 40;

- 12 лет — 36;

- 13 лет — 27;

- 14 лет — 30;

- 15 лет — 39;

- 16 лет — 33;

- 17 лет — 32.

Кроме того, у двух рязанских школьников в возрасте 8 и 14 лет условно-подтвержденный диагноз COVID-19. Практически все заболевшие дети лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей, и только двое (по данным на 31 августа – Ред.) находятся в больнице.

Для всех больных детей с подтвержденным и условно-подтвержденным диагнозом коронавирус посещение школьных занятий запрещено.

Напомним, всего за минувшие сутки в Рязани и области выявили 29 случаев заражения коронавирусом. Всего – 7190 (читать подробнее).

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