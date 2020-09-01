За сутки в Рязанской области выявили еще 29 человек, зараженных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 сентября в Рязани и области выявили еще 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативная группа регионального правительства.

С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 7190 человек. Еще 27 положительных тестов находятся на подтверждении в минздраве Рязанской области.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей 7217 человек.

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