СК объявил розыск Дениса Сидорова, пропавшего без вести еще в апреле.

Следователи Шиловского МСО проводят проверку по факту безвестного исчезновения 40-летнего Дениса Сидорова, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным СК, мужчина еще 29 апреля 2020 года вышел из дома в поселке Шилово и пропал. Вот уже несколько месяцев о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, на висках залысины, глаза серые.

Был одет: красная куртка, серая футболка, светло-синие спортивные штаны, темно-синие кроссовки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дениса Сидорова, просьба обращаться по телефонам: 8 (920) 992 90 14, 8 (49136) 2-28-88 (Шиловский МСО), в дежурную часть МОМВД России «Шиловский» по телефону: 8 (49136) 2-13-45 или 02 (112).

Напомним, больше месяца правоохранительные органы не могут найти заключенного, сбежавшего из рязанской колонии. Он может находиться в любом населенном пункте региона (читать подробнее).

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