На охоте в Самарской области застрелили бывшего рязанского хирурга

Сергею Романову было 54 года. Фото: ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ».

28 августа на охоте в Самарской области погиб бывший хирург одной из рязанских больниц, главный врач больницы города Октябрьск Сергей Романов.

По данным регионального Следственного комитета, приятель главврача выстрелил в него из карабина «Тигр», перепутав мужчину с диким животным. От огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщает «КП-Самара», 54-летний Сергей Романов закончил Рязанский медицинский институт имени Павлова по специальности «лечебное дело». Проработал в системе здравоохранения более 30 лет, но начинал трудовой путь хирургом в одной из рязанских больниц.

С августа 2019 года возглавил центральную городскую больницу Октябрьска Самарской области.

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