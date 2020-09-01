Мэрия обновила статистку по зараженным коронавирусом в районах Рязани на 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 1 сентября, в Рязанской области зафиксирован 7190 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 3710 человек проживают в Рязани.

Мэрия обновила статистику по количеству зараженных в районах Рязани:

- в Московском районе – 1199 (+5 в сравнении с сутками ранее) случаев заболевания;

- в Октябрьском районе – 1045 (+5) человек заболели;

- в Железнодорожном районе – 906 (+6) инфицированных коронавирусом;

- в Советском районе – 558 (+1) случаев заражения.

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