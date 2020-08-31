Генпрокуратура заинтересовалась инцидентом с избиением девочки в Новомичуринске. Фото: скриншот из видео паблика "Бабкин шум".

Генеральная прокуратура России по указанию генпрокурора Игоря Краснова взяла под особый контроль инцидент в Новомичуринске Рязанской области, во время которого группа подростков избивала и всячески унижала свою сверстницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Органы прокуратуры дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, школ, а также исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей. Ход и результаты процессуальной проверки контролируются, причастные лица установлены», - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Напомним, 24 августа в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как подростки поставили девочку на колени, а потом принялись избивать, таскать за волосы и оскорблять (читать подробнее).

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