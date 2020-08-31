В Рязани простились с тренером по спортивной гимнастике Еленой Чипковой. Фото: СШОР "Юность".
31 августа в Рязани простились с тренером по спортивной гимнастике спортшколы «Юность» Еленой Валериевной Чипковой.
Напомним, Елена Чипкова скончалась на 50-м году жизни 29 августа. Коллектив спортивной школы олимпийского резерва «Юность» выразил соболезнования родным и близким Елены Валериевны по поводу ее скоропостижной смерти.
ДОСЬЕ «КП»
Чипкова Елена Валериевна, кандидат в мастера спорта России по спортивной гимнастике. Специалист первой квалификационной категории
Общий стаж работы: более 24 лет. Педагогический стаж – более 5 лет.
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