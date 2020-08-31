Директором рязанского лицея №52 назначили Елену Гаврюнину. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Директором лицея №52 стала Елена Гаврюнина, сообщает пресс-служба Рязани. По информации чиновников, ранее Елена Викторовна работала начальником отдела общего образования управления образования и молодежной политики.

— Я надеюсь, что во взаимодействии с новым директором вы добьетесь больших результатов в своей профессиональной деятельности, — отметила на встрече с педсоветом заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина. — Ведь от сплоченности и работоспособности педагогического коллектива зависит успех и процветание лицея. Елена Викторовна – очень добрый, чуткий и неравнодушный человек, который также является настоящим профессионалом в своем деле.

Напомним, в январе 2020 года должность директора лицея №52 покинула Ангелина Малистова, которая возглавляла учебное заведение около 12 лет (читать подробнее). После этого и.о. директора была Светлана Гардер.

ДОСЬЕ «КП»

Елена Викторовна Гаврюнина окончила МГУ им. М.В Ломоносова по специальности «Филология», а также Институт управления и экономики по специальности «Финансы и кредит». Общий педагогический стаж составляет более 20 лет.

Работала в лицее №52 учителем русского языка и литературы. Была победителем пятого городского открытого конкурса для педагогов «Есенинские уроки в школе».

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