В ГК «Стройпромсервис» рассказали, как выгодно обменять старую квартиру на новую

Фото: ГК «Стройпромсервис».

Задумываетесь о покупке новой квартиры, но свободных средств не хватает, зато есть старое жилье? Все стало намного проще с программой trade-in, действующей в жилых комплексах «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы».

Вы можете выбрать квартиру мечты и зафиксировать ее цену на период продажи имеющегося жилья — до 60 дней. Остается только решить, где вы хотели бы жить, и позвонить нам в офис продаж.

Уточнить подробности можно в офисах продаж или по телефону: +7 (4912) 247-000.

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