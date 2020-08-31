Экс-начальнику сараевской полиции Максиму Глубоцкому вынесли приговор. Фото: издательство "Пресса".

25 августа бывшему начальнику полиции Сараевского района Максиму Глубоцкому в Московском районном суде Рязани вынесли приговор.

Напомним, офицер полиции пообещал одному знакомому сделать «красивые» номера на автомобиль за 90 тысяч рублей. Но в реальности полицейский не мог повлиять на выдачу регистрационных знаков в МРЭО, а деньги просто присвоил. За это и попал сначала под следствие по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»), а потом и под суд.

В итоге суд приговорил бывшего начальника межмуниципального отдела полиции «Сараевский» Максима Глубоцкого к двум годам лишения свободы условно. Плюс к этому экс-полицейский должен будет выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Отметим, что до вынесения приговора Глубоцкий находился под стражей в СИЗО (читать подробнее).

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