В Рязани 1 сентября запретят продажу алкоголя в магазинах и супермаркетах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября на территории всей Рязанской области запретят продажу алкогольной продукции, сообщает региональное министерство промышленности и экономического развития. Причина запрета на продажу – День знаний.

Купить алкоголь 1 сентября можно будет только в кафе, барах, ресторанах и прочих заведениях общественного питания.

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