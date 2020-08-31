Любимов: До 2024 очередь в детсады ликвидируем обязательно

Фото: ryazangov.ru

До 2024 года власти обещают «обязательно» ликвидировать очередь в детские сады и ясли в Рязанской области. Такое заявление сделал губернатор Николай Любимов, посетив детсад №140, где в рамках нацпроекта «Демография» возвели пристройку для ясельных групп.

- Новая пристройка позволила дополнительно обеспечить местами порядка 80 детей от 2 до 3 лет. В регионе пока ещё сохраняется очередь, но она постепенно уменьшается, - цитирует Любимова пресс-служба областного правительства

Объект стоил бюджету 65 млн рублей. Еще 3,7 млн рублей выделалось на основной корпус, где к началу учебного года отремонтировали прачечную, пищеблок, установили новое оборудование.

Заведующая Ирина Боронтова заверила, что детсад готов к работе с учетом требований Роспотребнадзора: с оборудованием для обеззараживания воздуха, дезинфекторами для рук, бесконтактными термометрами.