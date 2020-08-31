Скончался Почетный гражданин Рязанской области, участник войны Николай Чадаев. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

В ночь на 31 августа на 96-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Рязанской области Николай Кузьмич Чадаев.

Воевал Николай Чадаев на 1-м Украинском фронте, в армейском истребительном противотанковом артиллерийском полку. Во время форсирования Вислы первым перебрался на другой берег, а затем в течение нескольких дней отбивал атаки немцев.

Во время этих боев Николай Кузьмич был тяжело ранен. Военные медики смогли сохранить молодому солдату жизнь, однако после лечения в 1944 году его демобилизовали. Николай Кузьмич Чадаев награжден орденом Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Во время боев в Польше Николай Кузьмич был тяжело ранен. Фото: из личного архива Николая Чадаева.

После войны Николай Чадаев трудился в Рязанской области. В 2017 году ему присвоили звание Почетного гражданина Рязанской области. Несмотря на преклонный возраст, Николай Кузьмич всегда охотно делился с молодежью воспоминаниями о событиях военных лет, своем трудовом пути. Он был активистом ветеранского движения, членом комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, постоянным участником мероприятий, проводимых в городе и области.

Сотрудники СУ СК России по Рязанской области выражают искренние соболезнования семье, родным и близким Николая Кузьмича. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах нынешнего поколения следователей.

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