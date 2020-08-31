За приемку халтуры рязанских чиновников накажут персонально

Владимир Бурмистров заявил о персональной ответственности подчиненных за принятые в эксплуатацию объекты. Фото: admrzn.ru

31 августа на выездном совещании в Дирекции благоустройства города замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров затронул тему приемки работ. Речь идет о дорогах, общественных пространствах и других объектах, в том числе финансируемых в рамках федеральных проектов.

«Часто выявляем недостатки, обращаемся к подрядчикам для их устранения. Изначально этого быть не должно. Вопрос в том, как эти объекты принимались?», - цитирует Бурмистрова пресс-служба администрации.

Бурмистров потребовал от ответственных лиц муниципального заказчика «особого внимания и тщательной приемки» и заявил, что «специалисты будут нести персональную ответственность за принятые объекты».

Также Бурмистров обратил внимание на то, что подход к подрядчикам должен быть одинаковым, а контроль за ходом работ – ежедневным. За ДБГ, в свою очередь, должны следить контрольно-аналитическое управление администрации и городская контрольно-счетная палата.