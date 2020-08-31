РГУ отменил торжественное мероприятие в Кремле

РГУ отменил празднование Дня знаний в Рязанском кремле.

1 сентября анонсированное Рязанским госуниверситетом торжественное мероприятие на территории Рязанского Кремля не состоится. Информация об этом появилась в официальном сообществе вуза.

В самом университете День знаний пройдет в «немного измененном формате» и будет транслироваться онлайн в соцсетях, в том числе в группе абитуриентов.

Традиционные праздничные встречи для 1 курса на факультетах состоятся.

Как ранее сообщал ректор вуза Андрей Минаев, образовательный процесс в 2020/2021 учебном году организуют в смешанном формате: «максимально очным» он будет только для первокурсников, тогда как у остальных около половины занятий будут проводиться дистанционно.

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