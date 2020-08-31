В Рязанской областной Думе обсудили изменения в три законопроекта

Фото: РОО "Единая Россия".

На прошедшей неделе на площадке Рязанской областной Думы состоялось совещание, на котором обсудили федеральные законопроекты, направленные на урегулирование отдельных вопросов в сфере оплаты труда: «О защите гарантированного минимального дохода граждан», «О заработной плате работников бюджетных организаций социальной сферы» и «О внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации».

«Все три законопроекта уже внесены в Государственную Думу и прошли первое чтение. В настоящий момент фракция «Единой России» собирает предложения и замечания к ним, чтобы к моменту направления этих документов на рассмотрение в Совет Федерации они максимально эффективно урегулировали заявленные проблемы», — отметил заместитель председателя Рязанской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной работе Александр Шевырев.

По мнению Уполномоченного по правам человека Натальи Епихиной, очередная реформа системы оплаты труда работников бюджетной сферы — это возвращение к хорошо забытому старому. Она пояснила, что единая тарифная сетка по оплате труда была упразднена в 2005 году.

Напомним, «Единая Россия» вышла с предложением увеличить размер окладов работников бюджетной сферы и их долю в структуре заработной платы, установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера и предельный уровень соотношения размеров среднемесячной заработной платы между руководителем и остальными работниками в этом учреждении

«Считаю, что система оплаты должна стать единообразной для всей России и установка базовых окладов, системы оплаты труда должна быть обязанностью правительства Российской Федерации, чтобы местные власти, администрация учреждений не могли на нее повлиять», — высказала свою позицию Наталья Епихина.

Омбудсмен обратила внимание, что при обсуждении оплаты труда и стимулирующих выплатах большой упор делается на медицинских работников, однако нужно помнить и о социальных работниках, педагогах, работников культуры.

Представитель регионального областного союза организаций профсоюзов Василий Настояк подчеркнул, что профобъединение поддерживает предлагаемый депутатами партии «Единая Россия» законопроект об изменении статьи 144 Трудового кодекса в части установления единых требований к отраслевым системам оплаты труда.

«Мы более 10 лет настаивали на законодательном обеспечении нормы о том, чтобы доля оклада в структуре заработной платы, вознаграждения медиков, педагогов и работников культуры, да и всех трудящихся должна составлять не мене 70%», — заявил он.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Зоя Мирохина сообщила, что в региональном законе уже давно закреплена норма, что базовая ставка в зарплате бюджетников составляет 70%, а стимулирующие выплаты — 30%.

«Мы были одни из первых в Российской Федерации, закрепивших эту норму», — добавила замминистра.

По мнению замминистра промышленности и экономического развития Рязанской области Галины Крутовой, помимо базовой и стимулирующих частей в заработной платы бюджетников должна быть еще и компенсационная часть. Она должна зависеть от условий и особенности труда.

Все участники совещания отметили актуальность законопроекта, предусматривающего гарантии неприкосновенности минимума имущества и минимума доходов в размере величины прожиточного минимума гражданина.

«Рязанская область занимает 2 место в России по доле пенсионеров и 3-е — по количеству инвалидов, — привела статистику Наталья Епихина. — Пенсионеры и инвалиды — удобные люди для исполнительного производства. Их не надо искать, они гарантировано получают пенсию, пособия от государства. И ко мне как к Уполномоченному по правам человека поступало немало обращений за последние два года, что в счет уплаты долга, в том числе и по оплате ЖКХ, приставы могли снять более 50% от поступивших на счет средств, практически ничего не оставляя пенсионерам и инвалидам на жизнь».

Замминистра труда и социальной защиты населения Зоя Мирохина обратила внимание на отсутствие терминологии в законопроекте: «Здесь обозначен какой-то абстрактный прожиточный минимум. При этом величина МРОТ меняется ежеквартально».

По итогу обсуждения были выработаны предложения, направленные на урегулирование указанных вопросов.

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