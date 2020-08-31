С 1 сентября временно изменится расписание рязанских электричек

Теперь пассажирам, едущим на электричке в сторону Ряжска, придется выходить из дома на час, а то и на два раньше. Фото: Александр КАРАВАЕВ

В расписании движения электропоездов произойдут следующие изменения:

Сасовское направление:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 сентября

Электропоезд (далее - Э/П) № 6048 Рязань - Сасово, отправлением в 19.20, будет отправляться в 21.23.

С 1 по 15 сентября

Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.45, будет прибывать 11.59.

5, 6, 12, 13 сентября

Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.48.

Московское направление:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 сентября

Э/П № 7043 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 12.40, будет отправляться в 12.42;

Э/П № 6995 Рязань-2 – Москва, отправлением в 14.38, будет отправляться в 14.43;

Э/П № 6992 Москва – Рязань-1, прибытием в 12.27, будет прибывать в 12.16;

Э/П № 7042 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием в 15.22, будет прибывать в 16.18;

Э/П № 6996 Москва – Рязань-1, прибытием в 19.04, будет прибывать 19.59.

5, 6, 12, 13 сентября

Э/П 6016 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 14.22, будет прибывать в 14.35.

5, 6 сентября

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет следовать до ст. Фруктовая;

Э/П № 6007 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 9.07, будет отправляться в 10.43;

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38;

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.29, будет прибывать в 8.08;

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.54, будет прибывать в 9.14 и следовать от ст. Фруктовая;

Э/П № 7084 Москва – Рязань-1 «Экспресс», прибытием 11.27, будет прибывать в 11.28.

2, 4, 8, 10 сентября

Э/П № 6003 Рязань-1 – Голутвин, отправлением в 6.15, будет следовать до ст. Луховицы;

Э/П № 7041 Рязань-1 – Москва «Экспресс», отправлением в 7.46, будет отправляться в 7.41;

Э/П № 6010 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 8.08, будет прибывать в 7.38;

Э/П № 6004 Рыбное – Рязань-1, прибытием в 7.29, будет прибывать в 8.08;

Э/П № 6014 Голутвин – Рязань-1, прибытием в 9.54, будет прибывать в 11.11 и следовать от ст. Луховицы. Отменяется остановка на пл. Слемы.

Ряжское направление:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 сентября

Э/П № 6320 Рязань - Ряжск, отправлением в 5.30, будет отправляться в 3.30;

Э/П № 6304 Рязань – Ряжск, отправлением в 9.00, будет отправляться в 7.56;

Э/П № 6306 Рязань - Ряжск, отправлением в 13.35, будет отправляться в 12.45;

Э/П № 6305 Ряжск – Рязань, прибытием в 14.59, будет прибывать в 14.37.

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