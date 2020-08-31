Усталый водитель грузовика устроил серьезное ДТП в Рязанской области

В столкновении ГАЗ и Mitsubishi на трассе М5 «Урал» в Рязанской области пострадали четыре человека. Фото: УМВД по Рязанской области.

Жесткое лобовое столкновение грузовика и внедорожника произошло 30 августа на М5 «Урал» в Рязанской области. В результате аварии пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, ДТП случилось около 9.00 на 289 километре федеральной трассы (территория Шиловского района).

«42-летний рязанец, управляя грузовым автомобилем «ГАЗ», по предварительной информации, находясь в состоянии переутомления, не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi L200», - рассказали в полиции.

За рулем внедорожника был 49-летний житель Московской области. Медицинская помощь понадобилась обоим водителям, а также пассажиркам Mitsubishi в возрасте 45 и 43 лет.

Всего с 28 по 30 августа в Рязанской области в 17 ДТП травмы различной степени тяжести получили 28 человек.

Фото: УМВД по Рязанской области.