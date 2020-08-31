Реконструировать Лыбедский мост начнут 5 сентября

5 сентября в Рязани начнется комплексная реконструкция Лыбедского моста по улице Ленина, сообщает «Пресса» со ссылкой на городскую администрацию. По информации чиновников, рабочие приступят к подготовительным работам 2 сентября.

«Работы проведут настолько оперативно, насколько это позволяет технологический процесс для обеспечения комфорта и безопасности жителей», - говорится в сообщении.

Напомним, работы по реконструкции моста через Лыбедский бульвар на улице Ленина выполнит ООО «КМК». Стоимость работ составит более 174 млн рублей (читать подробнее).

На эти деньги, если брать по-крупному, построят новый арочный мост; на склонах возникнут лестничные сходы, которые оборудуют платформами для маломобильных групп населения (читать подробнее).

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