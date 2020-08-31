Только через суды рязанская учительница смогла добиться от ПФР досрочной пенсии. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязанском областном суде рассмотрели жалобу по иску гражданки к управлению пенсионного фонда в Рыбновском районе.

Суд установил, что в 2019 году женщина обратилась в пенсионный фонд с заявлением о досрочном назначении страховой пенсии, но получила отказ из-за отсутствия 25-летнего стажа педагогической деятельности. Чиновники исключили из ее специального стажа несколько периодов ее нахождения в учебных отпусках.

В связи с отказом гражданка обратилась за защитой своих прав в суд, где ее иск был полностью удовлетворен, а пенсионный фонд суд обязал включить в педагогический стаж периоды нахождения в учебных отпусках.

После этого гражданка вновь обратилась с заявлением о досрочном назначении страховой пенсии по старости, но и снова получила отказ. На этот раз чиновники ПФР сослались на закон, и указали, что не выполнены условия ч.1.1. ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях», в связи «с неистекшим сроком назначения страховой пенсии не ранее чем через 18 месяцев со дня возникновения права на досрочную страховую пенсию».

Женщина вновь пошла в суд и снова выиграла. Суд назначил ей досрочную страховую пенсию по старости, а также взыскал с ответчика судебные расходы по оплате госпошлины и оплате услуг представителя.

Чиновники пенсионного фонда не согласились и опротестовали решение в апелляционной инстанции, но и там суд встал на сторону пенсионерки-учительницы.

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