В Рязани зафиксировали рост вирусного конъюнктивита

Медики предупредили рязанцев о подъеме заболеваемости конъюнктивитом.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В августе в Рязанской области зафиксирован рост заболеваемости вирусным конъюнктивитом, сообщает больница имени Семашко. Как отметили специалисты, болезнь передается воздушно-капельным и контактным путем от человека к человеку при кашле, чихании, касании предметов и так далее.
Врачи дали несколько советов, чтобы снизить вероятность заражения вирусным конъюнктивитом:
- чаще мойте руки;
- если что-то попало в глаз, сначала вымойте руки;
- используйте только свою косметику;
- используйте отдельное полотенце, подушку, чтобы не заразить близких людей.
Ну и самое главное, так как конъюнктивит развивается очень быстро, то после первых симптомов срочно обращайтесь к офтальмологу в поликлинику или в круглосуточный пункт неотложной помощи больницы имени Семашко.
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