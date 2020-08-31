В Рязани зафиксировали рост вирусного конъюнктивита

Медики предупредили рязанцев о подъеме заболеваемости конъюнктивитом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В августе в Рязанской области зафиксирован рост заболеваемости вирусным конъюнктивитом, сообщает больница имени Семашко. Как отметили специалисты, болезнь передается воздушно-капельным и контактным путем от человека к человеку при кашле, чихании, касании предметов и так далее.

Врачи дали несколько советов, чтобы снизить вероятность заражения вирусным конъюнктивитом:

- чаще мойте руки;

- если что-то попало в глаз, сначала вымойте руки;

- используйте только свою косметику;

- используйте отдельное полотенце, подушку, чтобы не заразить близких людей.

Ну и самое главное, так как конъюнктивит развивается очень быстро, то после первых симптомов срочно обращайтесь к офтальмологу в поликлинику или в круглосуточный пункт неотложной помощи больницы имени Семашко.

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