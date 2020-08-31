В восьми районах Рязанской области 31 августа отключат электричество.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
31 августа в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- село Березово, деревня Ивановка — с 09:00 до 17:00.
Кораблинский район:
- деревня Николаевка, село Ключ — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- поселок Сараи, поселок Отрада, село Назарьево — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Кривель, село Михеи — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- село Коленцы, деревня Мелехово, деревня Мишенево, деревня Пятинск — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- село Дудкино — с 10:00 до 19:05;
- поселок Чучково — с 11:00 до 15:00.
Пителинский район:
- село Гридино — с 10:00 до 16:00.
Спасский район:
- деревня Разбердеево, деревня Одовцево, деревня Соболевая, деревня Полянки, деревня Никитино, деревня Малые Гулынки, деревня Милованово, деревня Шатилово — с 10:00 до 12:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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