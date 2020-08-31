В восьми районах Рязанской области 31 августа отключат электричество. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

31 августа в восьми районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- село Березово, деревня Ивановка — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Николаевка, село Ключ — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- поселок Сараи, поселок Отрада, село Назарьево — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Кривель, село Михеи — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Коленцы, деревня Мелехово, деревня Мишенево, деревня Пятинск — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Дудкино — с 10:00 до 19:05;

- поселок Чучково — с 11:00 до 15:00.

Пителинский район:

- село Гридино — с 10:00 до 16:00.

Спасский район:

- деревня Разбердеево, деревня Одовцево, деревня Соболевая, деревня Полянки, деревня Никитино, деревня Малые Гулынки, деревня Милованово, деревня Шатилово — с 10:00 до 12:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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