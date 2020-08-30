В очередной раз загорелась Касимовская сетевязальная фабрика

Старинные здания фабрики поражают своей фундаментальностью. Фото: группа "Типичный Касимов".

В Касимове уже не впервые загорелось здание бывшей сетевязальной фабрики - сообщила группа "Типичный Касимов" ВКонтакте. Предприятие долгие годы существовало под названием "Красный текстильщик". Фабрика давала работу и жилье тысячам касимовцев. За короткое время вырос целый благоустроенный посёлок. Люди, работавшие на том производстве, внесли весомый вклад в развитие промышленности страны.

Упадок предприятия и его "кончина" случилась во времена, когда городом Касимов управляла команда Федора Провторова. А ведь в лучшие времена четверть рыбы, добываемой в стране, ловили сетями, произведенными на «Красном текстильщике».

В сложившейся ситуации люди, знакомые с обстановкой вокруг бывшего предприятия, пишут о том, что целью окончательного уничтожения стал земельный участок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!