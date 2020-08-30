Рязанец Кучаев после гола "Ахмату" вошел в группу лучших бомбардиров РПЛ

Радость гола безмерна! Фото: сайт ПФК ЦСКА.

Полузащитник ПФК ЦСКА Константин Кучаев после гола, забитого на 11 минуте в гостевом матче в ворота "Ахмата" из Грозного, обосновался в группе лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Этот мяч стал для воспитанника рязанского футбола четвертым в сезоне, и Константин догнал лидеров бомбардирской гонки Российской футбольной премьер-лиги Дениса Макарова, Сердара Азмуна и Кристиана Нобоа.

"До этого в РПЛ он не забивал — только пробрасывал в очко Де Хеа в Лиге чемпионов" - пишет пресс-секретарь ПФК ЦСКА на сайте клуба.

Недавно мы писали о благородном поступке Константина Кучаева - он отправил миллион рублей в виде адресной помощи Дому ребенка.

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