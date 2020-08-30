В центре Рязани появился временный крытый переход с подвохом

Людям с высоким ростом ходить не рекомендуется! Фото: сообщество "Новости Рязани ВКонтакте".

Полный сарказма текст, проиллюстрированный фотографиями, появился в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

«В Рязани администрация города решила отреставрировать здание. Похвально. Но для безопасности они сделали вот такой переход, высотой 180 см, где из верхних досок выпирают гвозди. Завидую тем, у кого рост маленький, тем же кто повыше- не миновать беды,» — пишет внимательный житель областного центра. Хотя, если присмотреться, то виден торчащий шуруп.

Верхняя доска напоминает орудие пыток в Средневековье. Фото: собщество "Новости Рязани ВКонтакте".

Понятно, что не сами чиновники строили эту временную галерею, но проверять иногда сделанное все-таки нужно. В этом, на наш взгляд, суть сообщения.

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