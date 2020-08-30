Рязанцев в последний день лета ждет аномальная жара

Лето попрощается с рязанцами жарким деньком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 31 августа, лето по-настоящему попрощается с жителями Рязанской области. Температура воздуха может достичь отметки +32 °С. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

При этом бездонно-синего неба не будет - прогнозируется переменная облачность, но без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью +12-17 °С, днем от +7 до +32 °С.

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