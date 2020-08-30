Елена Митина примет участие в акции «Диктант Победы»

Депутат Госдумы от "Единой России" Елена Митина напишет "Диктант Победы". Фото: партийный сайт "ЕР".

3 сентября жители Рязанской области смогут присоединиться к всероссийской акции «Диктант Победы». Написать исторический диктант можно будет почти на 100 площадках. Всероссийская акция состоится на территории Рязанского кремля и в государственном музее-заповеднике С.А. Есенина. Еще одной знаковой площадкой станет Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Кроме этого, «Диктант Победы» будет проведен на территории нескольких военных частей.

Как и в прошлом году, акцию, организованную в рамках проекта «Единой России» «Историческая память», планирует поддержать депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

- Участие в «Диктанте Победы» — это очень ответственное и волнительное мероприятие. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, ставшей одной из самых тяжелых страниц в истории нашей страны. Мы должны сохранить память о тех, кто погиб на полях сражений, кто ковал победу в тылу, — подчеркнула парламентарий. — Я приглашаю всех принять участие в акции и тем самым отдать дань памяти воинам, защитившим нашу страну от фашизма.

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