Рязанская парочка уединилась на крыше многоэтажки

Свидание на крыше многоэтажки рязанцы посчитали романтичным. Фото: сообщество "Рязань" ВКонтакте.

В сообществе "Рязань" социальной сети ВКонтакте 29 августа появилось фото романтического свидания молодых рязанцев. Они уединились на крыше многоэтажного дома.

Одним из самых характерных комментариев является запись Дмитрия Скороплетова. Мужчина с бородой явно ностальгирует: "Да нормально все, по сравнению с тем, что мы творили Звезды ожидают, влюбляются, живут своей полной жизнью. И никто не мешает, рад за них".

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