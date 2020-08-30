В Новомичуринске начали уродовать недавно установленный памятник

Новомичуринские детишки используют памятник как спортивный тренажер по выработке ловкости. Фото: сообщество "Бабкин шум (Новомичуринск)".

Кому помешала буква "к" на новом памятнике Мичурину? Именно так вопрошает журналист "Пронской газеты".

Дело в том, что памятник Ивану Владимировичу Мичурину, установленный в Новомичуринске по программе местных инициатив (с участием финансов жителей), сразу же стал главной достопримечательностью города. И месяца не простоял – неприятная новость: кто-то обломал букву "к" в слове "академик".

Закон разбитых стекол сработает в моногороде? Фото: сайт "Пронской газеты".

А в сообществе "Бабкин шум (Новомичуринск)" есть и ответ на этот вопрос, даже с иллюстрациями - местные детишки при попустительстве родителей используют памятник как спортивную площадку.

Есть и креативные моменты в жизни моногорода - школьники провели целую фотосессию на трешовых городских локациях.

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