Вместе с условно зараженными коронавирусом под контролем врачей 7161 рязанец

Незавидное постоянство для рязанцев - еще 30 человек заразились коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 30 августа в регионе выявлено еще 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 7135 человек. При этом 26 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава. Несложно подсчитать даже школьнику, что вместе с условно зараженными под контролем врачей 7161 рязанец.

В Рязанской области 29 августа COVID-19 признали причиной смерти еще одного человека. Если верить официальной статистике, число жертв пандемии достигло 44.

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