В Торговом городке Рязани прошел субботник

Торговый городок начинает приобретать цивилизованный вид. Фото: сайт горадминистрации Рязани.
Большая уборка территории Торгового городка прошла 29 августа. По подсчетам пресс-службы администрации Рязани, в ней приняло участие около сотни человек. При этом была привлечена и техника, в том числе деревоперерабатывающая машина.
Рязанцы скосили траву, собрали случайный мусор, убрали излишнюю поросль, опилили сухие ветви у деревьев. При этом вывезли около пятидесяти кубометров травы и мусора, а 30 "кубов" излишней растительности переработали в щепу.
А подростки из Новомичуринска не стали устраивать субботник в родном городе, они решили пойти «наперекор обычному мнению», оделись во все красивое и обошли все местные помойки.
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