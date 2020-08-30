Рязанка пожаловалась на полчища крыс в Приокском

Крысы в Приокском отнюдь не радуют жителей микрорайона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Магистральной улицы пожаловалась в группе «Новости Рязани ВКонтакте» на крыс расплодившихся во дворе ее дома №5. Молодая женщина сетует, что ситуация напоминает замкнутый круг:

- Звонили неоднократно в ЖЭУ-6, подавали заявки, чтобы покосили там траву. Просто бесполезно! Звонили в СЭС, там говорят, что заявки должно подавать ЖЭУ.

По словам Юлии Илюхиной, крыс настолько много, что люди боятся за гуляющих во дворе детей. А комментаторы под этим сообщением причиной считают отсутствие уличных кошек, которых просто истребили.

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