1 сентября в Рязанской области прогнозируют 30-градусную жару

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды в регионе на 30, 31 августа и 1 сентября. Эти дни обещают быть теплыми, даже жаркими, и без осадков.

В воскресенье после 6…11 градусов ночью в светлое время суток температура поднимется до 24…29 градусов. На понедельник и вторник прогноз таков:

- 31 августа ночью 12…17°С, днем 26…31ºС;

- 1 сентября ночью 13…18°С, днем 25…30ºС.

Ожидается довольно сильный юго-западный западный ветер. В понедельник с порывами до 12-17 м/с.