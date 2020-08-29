Придя в новую школу, глава администрации Рязани взяла в руки тряпку

Глава администрации Рязани помогла убраться в новой школе в Горроще. Фото: facebook.com/glavarzn

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поучаствовала в уборке новой школы, построенной в Горроще. Отчет об этом мероприятии она разместила на странице в Facebook.

- Мы с радостью помогли навести здесь порядок, ведь традиция совместными усилиями – вместе с учителями, родителями и детьми проводить субботники является объединяющей, учит труду и взаимовыручке, - высказалась градоначальница.

Елена Сорокина поблагодарила всех, кто принял участие в большой уборке, «за ответственность и сознательность». Она подчеркнула, что нужно не только подготовить к новому учебному году сами школы, но и проверить подходы к ним на предмет комфортности и безопасности.

Напомним, школа рассчитана на 1100 мест и расположена на улице Братиславской. В ней обоснуется гимназия №5, чье здание временно займет гимназия №2 (на Соборной, 7 идет реконструкция).