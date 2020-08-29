В одном из самых людных парков Рязани рухнуло дерево

В Нижнем городском парке рухнуло дерево. Фото: пользователь vk.com Елена РОЗОВА.

В Рязани в Нижнем городском парке – одной из самых людных зеленых зон областного центра – рухнуло дерево. Точнее его часть, притом весьма массивная.

К счастью, рядом с деревом, которое кроной «дотянулось» до пешеходной дорожки, в момент падения никого не оказалось.

Фотография с места событий появилась в сети утром. Через некоторое время на информацию отреагировали власти:

«Работы по опиловке упавшего дерева в Нижнем городском парке выполнены МБУ «ДБГ». В ближайшее время оно будет вывезено», - пишет пресс-служба городской администрации.