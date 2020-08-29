В Рязанской области COVID-19 признали причиной еще одной смерти

В Рязанской области COVID-19 признали причиной смерти еще одного человека. Если верить официальной статистике, 29 августа число жертв пандемии достигло 44.

Напомним, в этот печальный список включают далеко не всех, кто умер с коронавирусной инфекцией, а лишь тех, чей летальный исход был спровоцирован именно ее последствиями. Соответствующую оценку медики дают по результатам патологоанатомического и гистологического исследований через некоторое время после смерти.

В августе с аналогичным результатом завершились экспертизы в отношении еще 13 человек, которые не справились с заразой.