Еще у 30 человек в Рязанской области тесты на COVID-19 оказались положительными

29 августа в Рязанской области диагноз COVID-19 поставлен 27 людям. Такую статистику представила опергруппа при региональном правительстве.

Первые тесты на коронавирусную инфекцию оказались положительными еще у 30 пациентов, в том числе у 15-летнего подростка и одного человека старше 80 лет. Теперь минздрав проводит повторные лабораторные исследования для подтверждения заболевания.

Всего с начала пандемии в Рязанской области известно о 7135 случаях заражения COVID-19, включая выздоровевших и умерших.