Огурец, плов и какао: стало известно чем будут кормить рязанских школьников

Министерство образования и молодежной политики региона опубликовало примерное меню для рязанских школьников. В ведомстве пояснили, что в зависимости от смены в которую обучается ребенок, он будет бесплатно получать завтрак или обед.

Детям предложат цикличное меню составленное на десять дней. К примеру, в первый из них, прием пищи может состоять из фрукта, кусочка сливочного масла, свежего огурца, плова с курицей, какао и двух кусков хлеба.

Напомним, что начиная с 1 сентября более 48 тысяч рязанских школьников (с 1 по 4 классы) получат разовое бесплатное питание в своих образовательных учреждениях.

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