Николай любимов подписал поправки в «короновирусное» распоряжение

Губернатор Рязанской области Николай Любимов внес изменения в распоряжение о режиме повышенной готовности. Документ был опубликован в пятницу, 28 августа.

Согласно новой редакции распоряжения в регионе сохраняется запрет на массовые мероприятия. Исключение составят кинотеатры, театры и цирк, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и с заполнением залов не более чем на 50%. Разрешено собирать зрителей и физкультурно-спортивным организациям с заполнением трибун не более 10% и с соблюдением всех мер безопасности.

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