Здоровое будущее: что делается в России для развития здравоохранения?

«Единая Россия» четыре года назад запустила проект «Здоровое будущее». При учете, что партия обладает самой разветвленной в стране сетью отделений, информация, которую она получает с помощью партпроекта, становится подспорьем для принятия конкретных решений.

По словам координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, внутри партпроекта заложено несколько приоритетов — от бюджета, который выделяется на медицину, до развития первичной медико-санитарной помощи, лечения онкологических заболеваний, совершенствования школьной медицины, системы лекарственного обеспечения. Проект дает свои плоды — к примеру, детская медицина стала частью нацпроекта «Здравоохранение».

«Кроме того, мы помним последнее решение президента о том, что часть налога на доходы граждан свыше пяти миллионов рублей будет направляться на лечение орфанных заболеваний. Этими вопросами мы также занимались», — напомнил Дмитрий Морозов.

«Здоровое будущее» проводит всевозможные мониторинги в регионах — к примеру, не так давно активисты и волонтеры партпроекта проверяли состояние детских больниц и поликлиник, первичных отделений. Во всем этом, по словам Дмитрия Морозова, помогают врачи на местах. Высокая степень взаимодействия субъектов России становится драйвером развития системы здравоохранения в целом — успешным региональным практикам на заседании общественного совета партпроекта придается определенный статус, и затем их рекомендуют реализовывать по всей стране.

Уже в 2020 году партпроект проверил, доходят ли до врачей выплаты, положенные им за работу в «красной зоне» во время пандемии. В результате справедливость в каждом конкретном случае восстановили — и освободили выплаты от НДФЛ.

Сейчас разрабатывается федеральный стандарт безопасности работы медиков — необходимость его внедрения была очевидна давно. Еще одна инициатива, которая стала актуальной в условиях пандемии — телемедицина. Пакет поправок в закон, которые позволяют ставить диагноз и назначать лечение благодаря телемедицинским технологиям, принят во втором чтении.

По мнению главного врача Рязанской областной клинической больницы Дмитрия Хубезова, в регионе за последние годы мы добились ощутимых результатов: начали операции по пересадке органов, открыли новую больницу скорой медицинской помощи, занялись строительством корпуса онкологического диспансера, запустили капитальный ремонт поликлиники №14 в Рязани.

«В нескольких фельдшерско-акушерских пунктах Рязанской области в настоящее время тестируется применение дистанционного мониторинга, так называемой «поликлиники на дому». Фельдшер посещает пациентов со специальным чемоданчиком с рядом приборов (тонометр, холтер, ЭКГ, пульсоксиметр, глюкометр и тестер на холестерин). Это то основное, что позволяет провести диагностику болезней, от которых чаще всего умирают люди в нашей стране», — отметил Дмитрий Хубезов.

Он пояснил, что данные при помощи современных технологий будут передаваться в поликлинику, где врач сможет сразу увидеть и оценить результаты диагностики. В ближайшее время планируется оснащение такими чемоданчиками 10 ФАПов.

«Такая диагностика дает возможность для проведения дистанционной диспансеризации, а также наблюдения сложных пациентов, например, после операции. Конечно, для реализации этого проекта требуется качественная сотовая связь», — добавил Дмитрий Хубезов.

Главный врач Рязанской областной клинической больницы обозначил свою позицию по развитию такого направления, как телемедицина.

«Телемедицина — это возможность для каждого жителя области получить приоритетное медицинское обслуживание от профильного специалиста вне зависимости от местонахождения пациента, — считает Дмитрий Хубезов. — Развитие телемедицины — один из шагов на большом пути восстановления нашей жизни после пандемии и перехода ее на новый формат».

Благодаря телемедицине возможны онлайн-консультации для пациентов, и им больше не придется выходить из дома, чтобы поговорить с врачом. Кроме того, с помощью специального оборудования врачи обретут возможность контролировать состояние своих пациентов на расстоянии. В-третьих, такие экстренные консультации подходят не только для пациентов, но и для врачей: ведь в сложных клинических ситуациях и им требуется помощь коллег. Такие технологии позволят транслировать хирургические операции в реальном времени, а это поможет нашим молодым врачам и студентам получить больше опыта.

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