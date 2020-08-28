Чиновники: К 15 сентября Рязань должна быть полностью готова к зиме

Городские власти: К 15 сентября Рязань должна быть полностью готова к зиме. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рязани продолжается подготовка объектов социальной сферы и многоквартирных домов к отопительному сезону. По данным на 28 августа рабочие отпрессовали 85% жилых домов и подписали 1361 паспорт готовности. Что касается объектов социальной сферы, паспорта готовности получили 202 учреждения из 221.

— Подготовка к отопительному сезону по графику, но темпы нужно только наращивать. К 15 сентября город должен быть готов к осенне-зимнему сезону полностью, — заявил заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров.

По словам чиновника, к тем управляющими компаниями, которые не участвуют в подготовке к отопительному сезону, примут меры воздействия.

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