В рязанской вагонной компании похитили премии и надбавки работников

Работник АО «Вагонная ремонтная компания-3» похитил деньги у своих коллег, и теперь предстанет перед судом, сообщает транспортная прокуратура.

По версии следствия, мужчина сообщил подчиненным, что они могут получить премии и надбавки «За профессиональное мастерство, за высокий уровень знаний и продолжительный стаж работы». Но только в том случае, если часть денег передадут ему.

При этом, как премия, так и надбавка причитались работникам в обязательном порядке.

В результате этого должностное лицо предприятия похитил премиальные деньги троих работников вагонной компании на общую сумму 29 500 рублей, а также надбавки пяти человек на общую сумму 27 924 рублей.

«Вину в совершении преступления обвиняемый признал. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!