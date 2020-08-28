За рязанцем со штрафами на 40 тысяч рублей устроили погоню

Рязанец с неоплаченными штрафами на 40 тысяч рублей попытался уехать от ГИБДД и приставов. Фото: УФССП по Рязанской области.

Сотрудники ГИБДД поймали рязанца с неоплаченными штрафами на сумму около 40 тысяч рублей. Произошло это в ходе совместного рейда с судебными приставами.

Сначала водитель проигнорировал требование инспектора остановиться и поехал дальше, но после непродолжительной погони одумался и остановился. При проверке документов выяснилось, что он уличен более чем в 50 нарушениях ПДД. Расплачиваться за свои проступки лихач, мягко говоря, не торопился.

«В присутствии понятых и самого должника, судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля Mazda 6, предварительно оценив его в 200 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УФССП по Рязанской области.

Затем нарушителя отпустили, оставив машину ему на ответственное хранение. Если за 10 дней долг не будет погашен, транспортное средство изымут и пустят с молотка.

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