В Шиловском районе обнаружили древние захоронения детей. Фото: издательство "Пресса".

Недалеко от села Константиново Шиловского района археологи во время раскопок обнаружили захоронения мальчика и девочки, датируемые IV-VII веками нашей эры.

— В конце августа мы начали исследование могильника, датируемого II–VII веками нашей эры. Нашли два уникальных погребения, — рассказывает археолог Наталья Биркина издательству «Пресса». — В одном мы обнаружили останки кремированного мальчика, геральдический пояс и маленький боевой меч. Предположительно возраст находки составляет 1300 лет. Во втором погребении – маленькую девочку со всем комплексом головного и шейного украшений. Среди них шейная гривна, стеклянный и свинцовый бисер, застежка-сюльгама. Возраст находки приблизительно 1600 лет.

Напомним, в конце августа в самом центре Рязани на Ленина, 31 строители отрыли подвал Гостиного двора XVIII–XIX века (читать подробнее и смотреть видео).

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