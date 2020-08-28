Рязанских зоозащитников подозревают в коррупции – возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия, которое занимается в Рязани контролем за безнадзорными животными.

Ранее прокурорская проверка установила, что руководство МБУ фиктивно утроило на работу водителя, но его обязанности при этом выполняли другие люди. После того, как «мертвой душе» начисляли зарплату и премии, он должен был передавать их директору. Схема была устроена таким образом, что выплачивались и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование «работника» в Пенсионный фонд РФ.

Более двух лет сотрудник муниципального учреждения фактически не работал, но несмотря на это ему начислили более 700 тысяч рублей. Часть этих денег он потом перевел на расчетный счет руководства.

Следственный комитет рассмотрел материалы прокурорской проверки и возбудил уголовное дело по ч.1 ст.292 УК РФ «Служебный подлог».

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