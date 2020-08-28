Рязанский адвокат объяснил выросшую сумму компенсации в ДТП с Ефремовым

Сергей Аверцев назвал причины выросшей суммы. Фото из архива "КП"-Рязань".

Пресс-конференция юриста Сергея Аверцева, представляющем в суде интересы Виталия – старшего сына водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием известного актера Михаила Ефремова, прошла 27 августа.

Аверцев, в частности, пояснил, почему выросла сумма компенсации морального вреда, предъявляемая подсудимому. Причины две. Первая: время, когда Ефремов выплатил по двести тысяч родственникам погибшего Захарова.

- Это случилось после того, как актеру уже деваться было некуда, - подчеркнул адвокат.

Вторая, и главная: Ефремов, на первых заседаниях помалкивавший, стал позволять себе обидные высказывания, типа "я сочувствую вам по поводу вашей защиты".

– Именно из-за этого, – акцентировал Аверцев, – мы решили увеличить сумму наших требований по компенсации морального ущерба с шести с половиной до семи с половиной миллионов рублей.

Виталий Захаров, работавший до последнего времени в сфере автомобильного сервиса, лично практически не присутствует на судебных заседаниях по понятным причинам.

- Каково ему слушать показания, к примеру, судмедэксперта, - ответил риторическим вопросом на реплику одного из журналистов Сергей Аверцев.

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