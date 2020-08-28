Рязанский театр кукол представит спектакль «Гуси-Лебеди». Премьера состоится 5 и 6 сентября (в 12.00 и 16.00).

Сюжет любимой многими сказки известен. Авторы постановки описывают его так:

«Жили-были Маша и Ваня. Горя не знали. Играли, гуляли и книжки читали. Родители их любили, баловали. Не разрешали только без присмотра ходить на зеленый луг за околицей. Прилетают туда гуси-лебеди и уносят детей далеко-далеко, за широкое поле, за темный лес. Бабе-Яге на поживу.

Вот беда, нарушила Маша запрет родительский. Похитили птицы белые любимого брата. Как его из плена выручить? Как спасти от верной гибели?».

Творческий коллектив:

- автор пьесы - Дмитрий Бочаров;

- режиссер - Заслуженная артистка РФ Елена Оленина;

- художник - Анна Репина;

- композитор - Заслуженный работник культуры РФ Альбина Шестакова;

- художник по свету - Дмитрий Гусев.